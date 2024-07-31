قناة الجزيرة تعلن استشهاده مراسلها إسماعيل الغول في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت قناة الجزيرة استشهاد مراسلها إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في قصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.

وقال مراسل القناة أنس الشريف، إن طائرات إسرائيلية استهدفتهما بشكل مباشر، ما أدى لانفصال رأسيهما جراء الاستهداف.

وأشار إلى نقل جثماني الشهيدين إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقبل ساعات من استشهاده، كان الغول يغطي الأجواء على أنقاض منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».