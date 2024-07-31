الجيش السوداني يعلن مقتل 5 ضباط في استهداف مسيرتين لحفل تخرج بحضور البرهان

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح الأربعاء، مقتل 5 ضباط في استهداف مسيرة لحفل تخرج، بحضور القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المضادات الأرضية تصدت اليوم لمسيرتين معاديتين، استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت.

وأضافت أن «الحادث تسبب في استشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جارٍ حصرها»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وقبل قليل، أفادت مصادر لقناة «الجزيرة» بنجاة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بمسيرة شرق السودان.

من جانبه، قال مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية» إن هجومًا بمسيرات استهدف معسكرا للجيش السوداني، في أثناء حضور البرهان حفل تخريج دفعات جديدة.

وأكد أن رئيس مجلس السيادة السوداني «بخير ولم يصب بأي أذى»، وذلك وفقًا لما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، باستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.