ما هو فريق اللاجئين الأولمبي وما الألعاب التي يشارك بها؟

يعتبر الوصول إلى الألعاب الأولمبية في باريس إنجاز رائع، لكنه يصبح أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الرياضيين الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم ليصبحوا لاجئين.

وسيشارك هؤلاء الرياضيون في ألعاب 2024 كجزء من فريق اللاجئين الأولمبي، الذي أنشأته اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا لقناة سي إن بي سي الأمريكية.

ما هو فريق اللاجئين الأولمبي؟

يتألف فريق اللاجئين الأولمبي لألعاب باريس 2024 من 37 رياضيًا من 11 دولة يشاركون في 12 رياضة. أنشأت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الفريق لضمان أن الأشخاص الذين تم تهجيرهم من بلدانهم يمكنهم الوصول إلى التمويل والمشاركة في الرياضات على أعلى مستوى. سيتنافس الفريق تحت اسم "EOR" والذي يرمز إلى "فريق اللاجئين الأولمبي" بالفرنسية.

من هم أعضاء فريق اللاجئين الأولمبي لعام 2024؟

تم اختيار الفريق ليمثل أكثر من 100 مليون شخص نازح حول العالم. تم اختيار الرياضيين بناءً على أدائهم الرياضي ووضعهم كلاجئين كما تم التحقق منه من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تم اختيار غالبية الرياضيين من برنامج منحة الرياضيين اللاجئين، الذي يموله برنامج التضامن الأولمبي ويديره مؤسسة اللاجئين الأولمبية.

الرياضيون الـ 37 المختارون تستضيفهم اللجان الأولمبية الوطنية في بلدان مثل النمسا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة. سيتنافسون في ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الكسر، التجديف، ركوب الدراجات، الجودو، الرماية، السباحة، التايكواندو، رفع الأثقال والمصارعة.



متى أنشأت اللجنة الأولمبية الدولية فريق اللاجئين؟

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن إنشاء فريق اللاجئين الأولمبي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 نتيجة لأزمة اللاجئين العالمية. ظهرت أول مرة لفريق اللاجئين في ألعاب ريو 2016.

كيف يتم دعم الرياضيين؟

يمول فريق اللاجئين الأولمبي من قبل برنامج التضامن الأولمبي، الذي يدعم ماليًا اللجان الأولمبية الوطنية في جميع أنحاء العالم. تقوم اللجان الأولمبية الوطنية بتحديد الرياضيين اللاجئين المقيمين في بلدانهم وتمويلهم طوال فترة التدريب والتحضير والمشاركة في المنافسات. يدير هذه البرامج مؤسسة اللاجئين الأولمبية.