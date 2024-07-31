نتنياهو يوعز لوزراء الحكومة عدم التصريح أو التطرّق لاغتيال إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.

لكن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، قال عقب إعلان اغتيال هنية، إن "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفا "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت".

وفيما يبدو تعليقا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد ساعات من عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الليلة الماضية، وقبيل ساعات من اغتيال هنية في طهران، كتب في منشور عبر منصة "إكس": "إن كل أعداء إسرائيل سيهلكون".