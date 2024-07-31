أوجستي يخطر الأهلي باستمراره في الموسم القادم

أخطر أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مسئولي الأحمر باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وكان أوجستي بوش قد أخطر مسئولي النادي الأهلي قبل عدة أسابيع برغبته في خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما حقق العديد من الإنجازات مع الفريق في المواسم الماضية.

وأكد أوجستي بوش تلقيه عرضين خليجين في الفترة الماضية، أحدهما من قطر، والآخر من المملكة العربية السعودية، وكان يدرس الاختيار من بينهما، مع احتمالية الاستمرار مع الأهلي أيضًا.

وتمسك النادي الأهلي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته شهرين من عقد أوجستي بوش، حال اتخاذ المدرب الإسباني قرار بمغادرة تدريب الفريق، حيث يتبقى في عقده مع الأحمر موسم آخر.

وتواصل بوش مع إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، وأخطرهم باتخاذ قرار بالاستمرار مع الفريق، حيث سيعود لقيادة تدريبات الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة.