قيادي في حماس: إسرائيل فتحت النار على نفسها بعد اغتيال هنية

قال القيادي في حماس سامي أبو زهري، إن إسرائيل «فتحت النار على نفسها وليس على (رئيس المكتب السياسي للحركة) إسماعيل هنية»، الذي اغتيل فجر الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف أبو زهري في تصريح لوكالة «الأناضول» عقب عملية الاغتيال: «هذا الاحتلال عليه أن يدرك أنه فتح النار على نفسه، وليس على إسماعيل هنية».

وتابع: «الاحتلال يريد كسر إرادة الحركة والشعب الفلسطيني، لكن حماس فكرة، واستشهاد قادتها لا يوقف هذه الفكرة.. حماس تتعاظم مع كل قطرة دم تسيل لأجل حرية هذه الأرض الطاهرة، ودماء القادة ليست أزكى من دماء أطفال شعبنا».

وأكمل: «هذا ثمن كبير ونحن جاهزون لدفعه لأجل القدس والتحرير، ولا نهاية لهذا الطريق إلا بتحرير القدس».

وأكد أن «هذا الاغتيال لن يحقق أهداف الاحتلال، ولن يستطيع دفع حماس للاستسلام»، مختتمًا: «حماس ماضية في هذا الطريق حتى النهاية، وهذه الدماء تزيدها تشبثًا وإصرارًا».

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر «غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان».

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل هنية في طهران، موضحا أن «التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا».

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء.

وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.