أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء انخفاض الناتج المحلي بنسبة 4ر0 % مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023 متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 5ر8 % .

وأظهرت النشرة ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم وأوردتها وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4ر4 % و 6ر3 % على التوالي.

وقالت النشرة "أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعًا بلغت نسبته 4ر1 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024".