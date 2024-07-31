 السعودية: انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.4% متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية - بوابة الشروق
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السعودية: انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.4% متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:26 م

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء انخفاض الناتج المحلي بنسبة 4ر0 % مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023 متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 5ر8 % .

وأظهرت النشرة ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم وأوردتها وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4ر4 % و 6ر3 % على التوالي.

وقالت النشرة "أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعًا بلغت نسبته 4ر1 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024".


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