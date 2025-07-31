الرئيس اللبناني يدعو إلى التعامل بمسئولية مع حصر السلاح بيد الدولة

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، الأطراف في البلاد إلى التعامل مع قضية حصر السلاح بيد الدولة "بمسؤولية"، منبّهًا أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازات".

جاء ذلك في كلمة من مقر وزارة الدفاع في بيروت، بمناسبة عيد الجيش الذي يوافق في 1 أغسطس من كل عام.

وفي مستهل الزيارة للوزارة، وضع عون إكليلا على ضريح شهداء الجيش، وألقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل كلمة ترحيب متعهدا بـ"إكمال المسيرة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

من جانبها، نقلت الرئاسة اللبنانية في حسابها على منصة "إكس" عن عون قوله: "تعبنا من حروب الآخرين ومن الرهانات والمغامرات على أرضنا وآن الأوان لإنهاء أطماع أعدائنا".

ودعا الأطراف اللبنانية للتعامل مع قضية حصر السلاح بيد الدولة "بكل مسؤولية فالمرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازات"

كما أشار إلى تلقّي لبنان مبادرة من السعودية "للمساعدة على تأمين الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا".