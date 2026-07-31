افتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "الإرث" للدكتور محمد علي نصرة، بقاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي، أمس الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة.

واعتمد الفنان في معرض "الإرث" على تفكيك وتركيب عناصر مادية من فترات زمنية متباينة؛ بحيث يرى الجمهور الكتب التراثية والمصحف الشريف بجوار وسائط تكنولوجية قديمة، كأسطوانات وأشرطة كاسيت وفيديو وغيرها، كثيمات للتقابل الزمني تطرح تساؤلات عميقة حول سرمدية الفكرة في مواجهة زوال الوسيط.

ووفقا لرؤية الدكتور محمود حامد، فإن أعمال الفنان محمد علي نصرة في معرض "الإرث" تشكل نموذجا فريدا في التركيب المفاهيمي المعاصر، حيث تتجاوز اللوحة الاتجاه البصري لتصبح فضاء متحفيا مصغرا يختزل الذاكرة الإنسانية، والتراث، وتحولات الوسيط المعرفي.

وأشار الدكتور حامد إلى توظيف الفنان للخشب الطبيعي كمادة أساسية تحمل جدران التكوينات، مما يمنح العمل دفئا وإيحاء بالقدم والأصالة والارتباط بالأرض والجذور.

كما يرى رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن الفنان محمد علي طرح صياغة بصرية مركبة، لا تكتفي بتوثيق الماضي، بل تعيد مساءلته في عصر الحداثة الرقمية، مذكرا إيانا بأن الهوية والثقافة هما الدرع الباقي لحفظ كرامة الشعوب واستمراريتها.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 أغسطس المقبل.