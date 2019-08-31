«عمارة أثرياء الروح» ملف في عدد سبتمبر من مجلة «الثقافة الجديدة»

يتضمن عدد مجلة "الثقافة الجديدة" لشهر سبتمبر 2019، ملفا بعنوان "العمارة الشعبية بين معاول الهدم وجذور الهوية"، شارك فيه نخبة من المتخصصين.

وكتب مسعود شومان، رئيس تحرير المجلة الشاعر والباحث افتتاحية العدد بعنوان "العمارة الشعبية... عمارة أثرياء الروح"، وطرح فيه أسئلة عدة: "هل يصمت التاريخ عما فعلنا في بيوتنا الريفية؟ ألا نسمع الذكريات الدامعة حين تحفر بدموعها نهيرات تشف عن الحزن العميق على رحيل البيوت الطينية؟ أليست هذه البيوت تاريخاً وتراثاً وملامح بشر؟ ألم تكن موطنا لحرف ومهن وفنون؟! أولم تكن نقشا للتناغم بين المبنى والمعنى، بين المكان والمناخ، بين الجذور التي اختارت لنفسها أن ترى الحاضر، مرة لتسخر منه وأخرى لتفصح عن نفسها بالحفاظ على ماتبقى من ملامح بدأت تتلاشى...".

وشارك في الملف المهندس عصام صفي الدين، بمقال عنوانه "عمارة مصر الشعبية بين تحدي البيئة والتناغم معها"، وطاف الدكتور حنا نعيم، في أنواع العمارة الشعبية بوصفها ميراث الأجداد للأبناء، ورصد أبوالفتوح البرعصي التنوع البنائي في عمارة البوادي المصرية، بينما قدم عادل موسى "عرائس السماء وهي تحرس واجهات البيوت النوبية، وكتب الدكتور عبدالحكيم خليل، عن رمزية المعتقد في العمارة التقليدية النوبية، وكشفت الدكتورة نيفين محمد خليل، أسرار فن المرسمات في الصعيد، بينما عرضت أحلام أبوزيد لدراسات العمارة الشعبية في مصر.

وفي باب "قراءات نقدية" كتبت نادية هناوي، عن سيولة النظرية الأدبية، بينما يغوص أيمن حماد، في العلاقة بين الشخصية الروائية والشخصية المغتربة، وينقب محمد السيد إسماعيل، عن الجماليات الإيقاعية في القصيدة العمودية، ويكشف محمد علي عزب، الأقنعة الرمزية وتجليات الموت في رواية للكاتب محمود أبوعيشة، أما إبراهيم عاطف، فيكتب عن المسافات الجمالية بين القارئ والنص.

وتأتي قراءة الدكتور أحمد يوسف عزت، لنموذج من العامية المصرية متناولة تبديد سلطة العنوان، أما سعيد رمضان علي، فيكتب عن انكسار الأحلام في "خطايا مقصودة"، ويقدم محمد عطية محمود، دراسته "إعادة تشكيل الواقع بين الفانتازيا والسحر"، ويقدم عبد الجواد محمد الحمزاوي، قراءة في رواية "القيراط الخامس والعشرون".

وفي العدد قصائد لكل من جميل عبد الرحمن، وحنان شاهين، ومصعب السيد، وعلي أبو المجد، وماركو ملاك، وزين العابدين محمد، ومحمد الليثي، وأحمد دياب، وعباس محمود عامر، وكمال علي مهدي، وفؤاد حجاج، وقصص لكل من عماد أبو زيد، مها الغنام، يحيى فضل سليم، يوسف أحمد حامد، خالد ماضي، حسين عبد العزيز، ومحمد خليل.

ويحتفي العدد بلوحات للفنان عز الدين نجيب تنطلق من وعيه الميداني بتفاصيل المكان وملامح ناسه، وثقافته الواسعة، وارتحالاته في قرى ونجوع ومدن مصر.

يذكر أن مجلة "الثقافة الجديدة" تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمشرف الفني الفنان إسلام الشيخ.