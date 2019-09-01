 التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري لميليشيات الحوثي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري لميليشيات الحوثي

أ ش أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 11:47 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 11:47 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري يتبع لميليشيات الحوثي.

وطالب التحالف - طبقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة- من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار.

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