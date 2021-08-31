نيابة حلوان تستمع لأقوال الشهود في واقعة قتل عامل وأبنائه لأحد أقاربهم

قررت نيابة حلوان حبس 3 متهمين بقتل شخص من أقاربهم باستخدام السلاح الأبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة القبض على المتهم الرابع في الواقعة حيث تمكن من الهرب بعد وقوع الجريمة.

وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من إعداد الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه عيد سعيد أبو قطايف 59 سنة لإصدار تصريح بدفنه.

وتباشر النيابة استجواب المتهمين والاستماع لشهود العيان في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وقال يوسف نجل الضحية خلال التحقيقات إن بداية الخلافات منذ عدة أيام حيث كان يحضر أبناء المتهم داخل محل ملك والده لتدخين المخدرات، فقام بمعاتبتهم ومنعهم من القدوم مرة أخرى؛ فأبلغوا والدهم، الذي بيت النية للتشاجر مع والده "المجني عليه"، وجاء بصحبة أبنائه ومعهم أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وقاموا بالاعتداء علي والده وطعنه في الشارع، كما قاموا بإصابته هو وشقيقه الأكبر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة المواطن "عيد سعيد عباس أبو قطايف" 59 سنة، أصل بلدته أطفيح_ الصف، ومقيم بعزبة زين، وبه عدة إصابات توفي على إثرها.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية و4 آخرين من أقاربه بسبب خلافات سابقة بينهم، وقاموا بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 3 أشخاص طرف الواقعة وهم كلا من "محمد عبدالله على السيد"، ونجليه "زياد "، و"أحمد "، وتكثف مباحث حلوان من جهودها لضبط المتهم الهارب ويدعي "جاسم ".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.