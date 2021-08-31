«أحدب نوتردام» على خشبة مسرح الطليعة

تشهد فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح خلال هذا الموسم، تقديم عرضين مسرحيين من تيارات مسرحية مختلفة وجيلين مختلفين، حيث تقدم فرقة الطليعة العرض المسرحي الجديد "أحدب نوتردام"، ويتواصل عرضه في التاسعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات حتى نهاية سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى عرض "فريدة " على قاعة صلاح عبد الصبور في السابعة والنصف، لتعمل فرقة مسرح الطليعة التي يديرها حاليا المخرج عادل حسان بكامل طاقتها، وذلك وفق بيان صادر عن البيت الفني للمسرح اليوم الثلاثاء.

"أحدب نوتردام" عن رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين.

يشارك بطولة العمل جورج أشرف، يحيى محمود ، رجوى حامد، مريم الجندي ، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت ، فادي ثروت ، مي السباعي ، هبة قناوي ، محمد عبد الوهاب ، أحمد مخيمر ، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة ، استعراضات كريمة بدير ، ديكور حمدي عطية ، أزياء نعيمة عجمي، وإخراج ناصر عبد المنعم.