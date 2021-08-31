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القضاء العراقي يشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الانتخابات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:19 م

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق لرصد محاولات تزوير الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، إن المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

وأوضح أن الفريق باشر مهامّه حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا، محذرا كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة.

وتوعد المجلس باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة.


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