مصرع شخصين فى تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بالطريق الصحراوي بالكيلو 71 بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء أحمد عرفات، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي أبو المطامير، يفيد بوصول جثتين في حادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز سرطة أبو المطامير وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع موتسكل بالطريق الصحراوي الكيلو 71 وأسفر الحادث عن وفاة كل من "عطية خضر عطية"، 50 عامًا، ( الإسماعلية) ومقيم بالعشر آلاف أبو المطامير، "عودة سلامة سليمان"، 26 عامًا، ( الإسماعلية) ومقيم بالعشر آلاف - أبو المطامير، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.