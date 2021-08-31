طالبان: أفغانستان نالت استقلالها بعد مغادرة الجيش الأمريكي

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه بعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نالت البلاد استقلالها الكامل.

وكتب على صفحته على تويتر: "اليوم في منتصف الليل بتوقيت أفغانستان غادر آخر جندي أمريكي مطار كابل.. وهكذا أصبحت بلادنا أخيرا حرة ونالت الاستقلال الكامل".

بدوره، هنأ المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم الشعب الأفغاني بانتهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

ونشر نعيم تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أهنئ جميع المواطنين، كل أعزائي، جميع مقاتلينا، اليوم غادرت آخر القوات الأجنبية أرضنا المقدسة".

في وقت سابق، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة سحبت كل قواتها من أفغانستان واستكملت عملية إجلاء المدنيين من كابل ومن مناطقها، معلنة نهاية مهمة عسكرية كاملة بدأت في هذا البلد بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من العاصمة كابل، عقب عودة طالبان إلى السلطة" في أفغانستان.

وأضاف أن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان".

وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني عن مطار كابل".

وفي 14 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إنهاء العملية في أفغانستان، بعد ذلك شنت طالبان عملية واسعة النطاق لفرض السيطرة على البلاد وفي 15 أغسطس دخلت كابل دون قتال.