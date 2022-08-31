أردوغان يتهم أثينا بارتكاب عمل عدائي من خلال توجيه الصواريخ إلى الطائرات التركية

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، اليونان باستهداف الطائرات التركية بمنظومتها للدفاع الجوي إس-300.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، اتهم أردوغان أثينا بارتكاب "عمل عدائي" مساء الثلاثاء، وقال إنها بذلك تتحدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاءه. ونفت أثينا هذه الاتهامات.

وأفادت الأناضول، من بين وكالات أخرى، الأسبوع الماضي بأن الطائرات التركية تعرضت "للمضايقة" من قبل نظام الدفاع اليوناني المتمركز في جزيرة كريت، وذلك نقلا عن وزارة الدفاع في أنقرة.

وذكرت أن الطائرات التركية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

وبحسب التلفزيون الرسمي ، ردت مصادر بوزارة الدفاع اليونانية يوم الاثنين قائلة إن نظام الدفاع المعني لم يتم تفعيله بعد.

ووصلت العلاقات بين البلدين حاليا إلى أدنى مستوى لها بسبب سلسلة من الصراعات، أهمها اتهام الحكومة اليونانية لأنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني بشكل متكرر.