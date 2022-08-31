من هو المرجع الشيعي كاظم الحائري؟ وما علاقته بمقتدى الصدر؟

اغتيل الصدر الأب عام 1999 مع اثنين من أبنائه، وتولى الحائري المرجعية الدينية لأتباعه من بعده، ولم يتصدر مقتدى الصدر منذ دخوله العمل السياسي للعب دور المرجعية لأن الأمر يتطلب استيفاء عدد من الشروط العلمية والفقهية.

ما موقع الحائري على خريطة المرجعيات الشيعية؟

كما هو معروف ليس هناك هرميّة لدى القيادات الدينية الشيعية، إذ تعظم مكانة المرجع أو تصغر بحسب عدد أتباعه، وبحسب إنجازاته العلمية. وغالباً ما يكون المرجع أحد المتخرجين من الحوزة العلمية، في النجف العراقية أو قم الإيرانية، ومضى على دراسته فيها سنوات طويلة.

ويتصدى عالم الدين لدور المرجعية، عند ثبات تقدمه في المعرفة وقدرته على استنباط الأحكام الشرعية بشهادة زملائه، وذلك ما يجيز للملتزمين دينياً أن "يقلدونه"، أي أن يأخذوا مشورته في شؤون الدين والحياة.

"لا تحتاج المرجعية الدينية أن تتبع لحكومة أو مؤسسات رسمية لكي تستمد سلطاتها الدينية أو تؤكد شرعيتها"، يخبرنا سجاد جياد. " خلال ألف سنة كان لدى الشيعة أعداد كبيرة من المراجع، وربما يبرز خمسون أو ستون مرجعاً في السنة الواحدة، ولكن يكون لمعظمهم قلّة من المقلدين، فهناك مراجع محلية، إذ يمثلون مرجعية في بلدتهم التي يسكنون فيها، وهناك مراجع على مستوى العالم مثل السيستاني الذي يقلده أغلب الشيعة".

تقول مارسين الشمري إن "المرجع الأعلى، مثل السيستاني أو خامئني، يتقدم على المراجع الآخرين، بالنظر إلى عدد مقلديه، وعدد الطلبة الذين يدرّسهم في الحوزة، واتساع شبكته. وفي حالة الحائري، فهو مرجع وصل إلى مستوى الاجتهاد، ولديه أتباع ومكاتب، ولكنه ليس من المراجع المشهورة جداً، وليس لديه عدد أتباع كبير، وأغلبهم كانوا أتباع محمد صادق الصدر الذين عدوه الوريث الفكري لقائدهم".