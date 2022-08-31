الاتحاد يتعاقد مع أحمد عيد لاعب الأوليمبي

أعلن فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع أحمد عيد لاعب النادي الأوليمبي استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع أحمد عيد على عقد يمتد لـ 5 مواسم مع الاتحاد عقب جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي في حضور وكيل أعماله.

وكشف الاتحاد في بيان له عبر الموقع الرسمي، أن اللاعب قدم أداء رائعا ومميزا خلال الموسم المنتهي مع فريقه السابق، ويُعد إضافة كبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وأضاف: "جاء التعاقد مع اللاعب في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وواعدة خلال المرحلة المقبلة، وجرى إنهاء كل الاتفاقات المالية مع النادى الأوليمبي، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب".

وأشار البيان أن العديد من الأندية كانت ترغب في التعاقد مع أحمد عيد ولكن العلاقات الطيبة بين إدارتي الأوليمبي والاتحاد، حسمت انتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.