أحمد داود عن فيلم «يوم 13»: كنت مرعوب أثناء التصوير

يعود الفنان أحمد داود إلى شاشات دور العرض السينمائية، من خلال البطولة المطلقة لفيلم «يوم 13»، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر إطلاقه خلال 2022.

وصرح أحمد داود عن دوره في الفيلم: «تجربة فيلم يوم 13 ممتعة ومرعبة جدا، كنت مرعوب في الحقيقة خلال التصوير، لإن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودي كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم».

وتابع داود: «شخصية عز الدين مركبة، ومع أحداث الفيلم بتبدأ تكتشف حاجات تانية في شخصيته زي طفولته وفترة دراسته، اللي بتأثر على أحداث رعب كتيرة في الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر».

ويشارك داود في بطولة فيلم «يوم 13» دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، ويعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم «هيصة»، والذي يتصدر بطولته وينتظر إطلاقه خلال 2023، ويقوم داود خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر هيصة اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فهو تحدٍ جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحقق داود نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بشخصية آدم في مسلسل سوتس بالعربي، ليحصد ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء.