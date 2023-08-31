قطار يدهس 5 رجال على خط للسكك الحديدية في إيطاليا

دهس قطار 5 رجال كانوا يعملون على القضبان في منطقة تورينو بشمال إيطاليا في وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس، ما أسفر عن مقتلهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأصيب عاملان آخران لكن القطار لم يصدمهما، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء.

ووقع الحادث حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) في بلدية برانديزو التابعة لمنطقة تورينو الحضرية.

ووفقا لتقارير، كان الرجال يعملون في شركة كانت تقوم بأعمال لاستبدال أجزاء من خط السكة الحديد، الذي يربط بين المدن الشمالية الرئيسية في تورينو وميلانو، عندما دهستهم قاطرة تنقل عربات فارغة من ألساندريا باتجاه تورينو.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية من بينها وكالة أنسا وصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن القطار كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.