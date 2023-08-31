وليد توفيق وإيقاعات الأرتيست وكورال التربية الموسيقية بمهرجان القلعة

يشهد مساء السبت 2 سبتمبر، إقامة 3 حفلات على مسرح المحكي ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة يقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست، مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلي إسكندراني، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

بعده وفي التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

وفي العاشرة مساء يقدم النجم اللبناني وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داى تو يو.