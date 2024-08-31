أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية جاهزة للاستثمار عبر الخريطة الاستثمارية على منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي سيتم إطلاق مرحلتها الأولى غدًا الأحد.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت، إن الخريطة الاستثمارية على المنصة تتيح للمستثمرين التعرف على قطع الأراضي المتاحة واختيار ما يناسب احتياجاتهم، من حيث الموقع والمساحة ونوع النشاط الصناعي ومطالعة كراسة الشروط؛ دون دفع أي رسوم.

وأضافت أن المستثمر يستطيع بعد ذلك إنشاء حساب خاص به على المنصة، ثم اختيار قطعة الأرض المناسبة له من الخريطة الاستثمارية، ودفع 10% من القيمة المادية للأرض المحددة سلفا طبقا لمساحة الأرض ونوع المشروع.

وذكرت أن هيئة التنمية الصناعية استلمت كل الشواغر من جهات الولاية من أجهزة المدن والمحافظات، وذلك بعد مخاطبة الفريق كامل الوزير لجهات الولاية على الأراضي؛ بهدف طرح كل الأراضي الشواغر على مستوى الجمهورية أمام المستثمر الصناعي.

وأكدت أن الأراضي المطروحة على منصة "مصر الصناعية الرقمية" مرفقة بكراسات الشروط والمستندات اللازمة، موضحه أنه سيكون أمام المستثمرين مهلة مقدارها أسبوع واحد فقط؛ لتقديم طلباتهم عبر المنصة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد، على أن يتم غلق باب التقديم بعد انقضاء المهلة المحددة يوم 8 سبتمبر.

وأضافت أن الهيئة ستعمل على دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط خلال أسبوعين من إغلاق باب التقدم، على أن يحصل المستثمر على قطعة الأرض خلال أسبوعين من إغلاق باب التقديم أو 3 أسابيع منذ فتح باب التقدم.