 مرموش يصنع الهدف الأول لفرانكفورت أمام هوفنهايم - بوابة الشروق
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مرموش يصنع الهدف الأول لفرانكفورت أمام هوفنهايم

محمد جلال
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 5:39 م

نجح اللاعب المصري عمر مرموش، لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت، في صناعة أول هدف له في بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2024-25.

وساهم مرموش في الهدف الأول لفريقه أمام هوفنهايم، في اللقاء المقام على ملعب "دويتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق أينتراخت فرانكفورت لمواجهة اليوم ضد هوفنهايم.

وشهدت الدقيقة 24 الهدف الأول لفرانكفورت بعدما قدم مرموش تمريرة رائعة إلى هوجو إيكيتيكي والذي انفرد بمرمى هوفنهايم وراوغ الحارس قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.


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