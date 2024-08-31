جيش الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل

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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وانتشرت قواته في حيي وادي الهرية وجبل أبو رمان.

وأقدمت قوات الاحتلال، على غلق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومنع الفلسطينيين من دخوله، حسبما كشف مدير المسجد الشيخ معتز أبو اسنينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أمجد أبو رميلة ومعتصم أبو عفيفة خلال الاقتحام المستمر لمنطقتي جبل أبو رمان ووادي الهرية في الخليل.

وفي وقت سابق من السبت، أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، في اليوم الرابع للعملية العسكرية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في جنين نقلت إلى المستشفى "شخصا مصابا بشظايا الرصاص الحي من بلدة السيلة الحارثية (غربي المدينة)".

وواصل جيش الاحتلال، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، مخلفا دمار كبير على وقع اشتباكات استمرت طوال الليل.