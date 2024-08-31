ماذا قال رئيس أركان جيش الاحتلال عن ما يجري في جنين؟

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يقومون بحملة استباقية في جنين بهدف إحباط "عمليات" تستهدف جنود إسرائيليين مثل التي وقعت في منطقة عتصيون، على حد قوله.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب في مخيم جنين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".

وبعد العملية، أشادت حركة حماس بالعملية المزدوجة قرب مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" شمالي الخليل، وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.