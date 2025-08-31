قاضية أمريكية تمنع الحكومة من إبعاد أطفال جواتيماليين بعد ركوبهم الطائرات

منعت قاضية أمريكية، الحكومة من إبعاد مجموعة من الأطفال من جواتيمالا بعد ركوب بعضهم الطائرات في مطار تكساس.

وأصدرت قاضية اتحادية أمرا طارئا يمنع ترحيل مجموعة من الأطفال من جواتيمالا عبروا الحدود دون عائلاتهم، ومن المقرر عقد جلسة استماع اليوم الأحد، بعدما قال محامون إن الحكومة الأمريكية تبدو وكأنها تعد لعمليات إبعاد تنتهك القوانين التي توفر الحماية للأطفال المهاجرين.

وقال محامو 10 من الأطفال القصر من جواتيمالا، تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و17 عاما، في أوراق المحكمة المقدمة في وقت متأخر من أمس السبت، إن هناك تقارير تفيد بأن طائرات ستقلع خلال ساعات إلى دولة جواتيمالا الواقعة بأمريكا الوسطى.

لكن قاضية اتحادية في واشنطن قالت إنه لا يمكن ترحيل هؤلاء الأطفال قبل 14 يوما على الأقل ما لم تصدر حكما بعكس ذلك، وسيتم عقد جلسة استماع افتراضية في وقت لاحق اليوم.

وتم تقديم طلبات طارئة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد أيضا. وطلب محامون في ولايتي أريزونا وإلينوي من قضاة اتحاديين منع ترحيل الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم ، وهو يؤكد انتشار النزاع سريعا حول جهود الحكومة في هذا الصدد.