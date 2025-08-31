تامر بشير: 5 سيارات جديدة تدخل السوق المصري في سبتمبر

قال سائق سباقات الرالي والإعلامي تامر بشير، إن سوق السيارات يشهد حالة من النشاط الملحوظ مؤخرًا مع طرح عدد كبير من الماركات الجديدة، ما خلق منافسة قوية بين الشركات وانعكس إيجابًا على المستهلك من خلال العروض المتنوعة.

وأضاف بشير، خلال تقديمه برنامج «دوس بنزين» على قناة النهار، أن المنافسة الأبرز حاليًا تتركز في الفئة السعرية من 700 ألف جنيه وحتى مليون ونصف المليون، معتبرًا أنها الأكثر جذبًا للعملاء.

وأشار إلى أن المصانع الصينية ضاعفت إنتاجها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في السوقين المصري والخليجي، لافتًا إلى أن السيارات الصينية حققت انتشارًا واسعًا، وأن شهر سبتمبر المقبل سيشهد طرح أكثر من 5 طرازات جديدة في السوق المحلي، ما يزيد من حدة المنافسة.

وفي المقابل، أكد بشير أن الشركات الأوروبية تعمل على تعزيز وجودها عبر طرح موديلات جديدة بأسعار تنافسية لمواجهة التوسع الصيني المتسارع، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يفتح الباب أمام منافسة قوية خلال عام 2025.

وتابع: «هناك ماركات جديدة من السيارات الصينية تدخل السوق بشكل شبه أسبوعي، وهو ما يعكس حجم التغير الكبير في صناعة السيارات عالميًا، وسيطرتها المتنامية على العديد من الأسواق».