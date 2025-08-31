نبيه بري: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني إهانة

صرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، بأن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، للجنوب اللبناني تعد "إهانة".

وجاءت تصريحات نبيه بري في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن إسرائيل زادت احتلالها لأراض لبنانية ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إليها.

وأوضح بري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخر بأنه في مهمة تاريخية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى ولبنان كاملا ضمن هذا الحلم، مضيفا أن لبنان نفذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تلتزم به، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أن "الورقة الأمريكية لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح بل هي بديل لاتفاق وقف إطلاق النار، ومنفتحون لمناقشة مصير سلاح المقاومة في إطار حوار توافقي هادئ".

وشدد نبيه بري على أنه "لا يجوز رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، ولسنا إلا دعاة وحدة وتعاون"، متابعا "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن، في 5 أغسطس الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.