أسامة نبيه: كوبر فكر في إعطاء الشارة لصلاح ونصحته بإلغاء الفكرة

علق أسامة نبيه، المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على أزمة "شارة الكابتن"، في المنتخب الوطني.

وقال نبيه، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أم بي سي مصر": " في تصفيات إفريقيا 2017، في مباراة تشاد لم يكن أحمد فتحي موجود في المنتخب، لذلك كنا نناقش هل عبد الله السعيد أم أحمد حجازي ، وكان محمد صلاح موجود في الملعب ولم يرتدي الشارة".

وأوضح: "الشارة بالأقدمية، عرف معروف دائمًا في الأندية والمنتخبات الوطني، شرف من الممكن أن ينله اللاعب في مباراة واحدة في العمر أو مرة واحدة".

وأضاف: "عندما انتقل حسام حسن وهو نجم الكرة المصرية من النادي الأهلي إلى الزمالك، لم يحصل على شارة القيادة في وجودي داخل الملعب".

وِأشار: "كوبر فكر في إعطاء شارة القيادة لصلاح، ولكني نصحته بإلغاء الفكرة".