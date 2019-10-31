 أسامة نبيه: كوبر فكر في إعطاء الشارة لصلاح ونصحته بإلغاء الفكرة - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 5:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

أسامة نبيه: كوبر فكر في إعطاء الشارة لصلاح ونصحته بإلغاء الفكرة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 4:45 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 4:45 ص

علق أسامة نبيه، المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على أزمة "شارة الكابتن"، في المنتخب الوطني.

وقال نبيه، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أم بي سي مصر": " في تصفيات إفريقيا 2017، في مباراة تشاد لم يكن أحمد فتحي موجود في المنتخب، لذلك كنا نناقش هل عبد الله السعيد أم أحمد حجازي ، وكان محمد صلاح موجود في الملعب ولم يرتدي الشارة".

وأوضح: "الشارة بالأقدمية، عرف معروف دائمًا في الأندية والمنتخبات الوطني، شرف من الممكن أن ينله اللاعب في مباراة واحدة في العمر أو مرة واحدة".

وأضاف: "عندما انتقل حسام حسن وهو نجم الكرة المصرية من النادي الأهلي إلى الزمالك، لم يحصل على شارة القيادة في وجودي داخل الملعب".

وِأشار: "كوبر فكر في إعطاء شارة القيادة لصلاح، ولكني نصحته بإلغاء الفكرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك