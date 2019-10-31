«السكة الحديد» تناشد المواطنين عدم فتح المعابر غير القانونية أو إعادة فتح المغلق منها

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور الآمن مثل المزلقانات والكباري والأنفاق المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم وسلامة مسير القطارات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين - في بيان اليوم الخميس- عدم إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المعابر غير القانونية التي أنشأها بعض الأهالي وصل إلى 2587 معبرا غير قانوني قامت الهيئة بإغلاق عدد 2376 منها؛ ليصبح إجمالي عدد المعابر غير القانونية المفتوحة 211 معبرا، منها عدد 206 معابر سبق غلقها، وقام بعض الأهالي بإعادة فتحها مرة أخرى، ما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لغلق كل المعابر غير القانونية المفتوحة حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسلامة مسير القطارات.