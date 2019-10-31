الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف بالحديدة غربي اليمن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيي سريع في بيان مقتضب أن الدفاعات الجوية اليمنية (تتبع الجماعة) قامت مساء أمس الأربعاء بإسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأضاف أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، وذلك بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية، وهو ما يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد، حسب تعبيره.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف العربي حول تصريح المتحدث العسكري للحوثيين.

كان الحوثيون والحكومة اليمنية توصلوا نهاية العام الماضي إلى اتفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم، تضمن حل الوضع في محافظة الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين من الطرفين، فيما لم يتم تنفيذ الاتفاق وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلته.