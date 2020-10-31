وزير الدفاع السوداني يؤكد على مبدأ التعاون والعمل المشترك مع مصر

التقى وزير الدفاع السوداني اللواء الركن يسن إبراهيم يسن، بمكتبه، ظهر اليوم، رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي والوفد المرافق له، بحضور رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمن وزير الدفاع السوداني على مسار العلاقات العسكرية بين البلدين والأطر التي تتناولها مباحثات رؤساء الأركان بغية تطويرها، مؤكدا على مبدأ التعاون والعمل المشترك والإرادة المتوفرة لذلك لدى الجانبين.

وغادر القاهرة، صباح اليوم، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية.