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احتجاز شخص على خلفية هجوم ليون الفرنسية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
هديل هلال
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:24 م

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية باحتجاز رجل يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأوضحت المصادر، في حديث لوسائل إعلام، أن عناصر شرطة احتجزوا الرجل في مقهى بالدائرة الـ3 في ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أية أسلحة بحوزته.

وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية -52 عاما- عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا على خلفية الهجوم في مدينة ليون، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.


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