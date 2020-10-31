 الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: بايدن سيدمر المحكمة العليا فلا تدعوا هذا يحدث - بوابة الشروق
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الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: بايدن سيدمر المحكمة العليا فلا تدعوا هذا يحدث

رويترز
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 5:59 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 6:00 ص

مع بقاء أيام قليلة على يوم الاقتراع، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على منافسه جو بايدن، مدعيا أن الأخير "سيدمر" المحكمة العليا إذا تم انتخابه وسيملأ المحكمة بقضاة "اليسار".

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "إذا تم فعلا انتخاب جو بايدن رئيسا، فإن القضاة الأربعة (زائد 1) الذين ساعدوا في تحقيق مثل هذا الفوز السخيف ممكنً سينزلون إلى مرتبة ليس فقط في محكمة معبأة بشكل كبير، ولكن على الأرجح محكمة قابلة للانعكاس أيضا. على الأقل سيكون العديد من القضاة الجدد من اليسار الراديكالي".

وفي تغريدة منفصلة، قال ترامب: "بايدن سيدمر المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا تدعوا هذا يحدث".

بعد تعيين إيمي كوني باريت، رئيسة للمحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، يتمتع المحافظون بأغلبية 6-3 في المحكمة العليا، وقد يتم استدعاؤها للبت في أي قضايا متعلقة بالتصويت بعد الانتخابات.

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