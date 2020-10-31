جامعة طنطا: الكشف والعلاج بالمجان لـ653 مواطنا فى قرية بنا أبو صير

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، إلى قرية بنا أبو صير مركز سمنود، بالتعاون مع محافظة الغربية، نجحت في إجراء الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ653 حالة من أهالي القرية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، في بيان له، اليوم السبت، حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة طنطا بمختلف المجالات والتخصصات.

وأضاف "عتمان"، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا في مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.