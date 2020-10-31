«بلوم» يوافق على منح 110 ملايين جنيه لتمويل مصنع لأعلاف الأسماك

وافق بنك بلوم مصر على منح قرض بقيمة 110 ملايين جنيه لصالح مجموعة جراند لتصنيع اعلاف الاسماك.

ويهدف القرض إلى تمويل إنشاء مصنع جديد بطاقة 90 ألف طن واستثمارات تتعدى 350 مليون جنيه، ساهم البنك بمبلغ 110 ملايين جنيه، للتعاقد على المعدات وسداد الدفعات الأولية، تبعا لتصريحات نبيل حسن رئيس مجلس ادارة الشركة.

وتمتلك المجموعة مصنع فى دمياط الجديدة لتصنيع اعلاف الاسماك بطاقة 60 الف طن، يوجه جزء منه إلى التصدير منذ أواخر 2019.

وقال حسن إن أزمة كورونا وما ترتب عليها من إغلاق للاسواق الخارجية أدى إلى توقف التصدير، ولكن بدأت الحركة تعود تدريجيا منذ شهر ونصف، متوقعا تصدير 5 آلاف طن.

وتنتج مصر نحو 2 مليون طن سمك فى العام، منها 400 ألف مصارف طبيعية من البحيرات والباقى من المزارع السمكية، ويبلغ إنتاج مصر من أعلاف الاسماك نحو 800 الف طن، حيث يوجد عجز حوالى 800 ــ 850 الف طن سنويا.

وتُعد أسعار أعلاف الأسماك هى الأغلى بين الأصناف التى تستخدمها الثروة الحيوانية إجمالا، وتبدأ من 8300 جنيه للطن حتى 20 ألف جنيه فى الطن لبعض الأصناف.

اتجهت الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لتنفيذ العديد من مشروعات «الاستزراع السمكى»، بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام، لتتغلب على الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك.