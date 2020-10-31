رئيس وزراء أرمينيا يطلب من روسيا مساعدة بلاده في ضمان أمنها

طلب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، من روسيا، بدء مشاورات حول مساعدة بلاده في ضمان أمنها، في ظل استمرار القتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأرمينية، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن باشينيان بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض فيها بالتفصيل الوضع في قره باغ، وطلب منه تحديد شكل المساعدة في ضمان أمن أرمينيا، وذلك نظرا لطبيعة "علاقات الحلفاء" القائمة بين البلدين.

وفي وقت سابق، أكد باشينيان تأييده لفكرة نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة النزاع، معتبرا أنها يمكن أن تكون "الحل الأمثل" للصراع حول قره باغ.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد أكد أمس أنه لا يمكن نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ إلا بموافقة طرفي النزاع.

وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع. وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في التاسع من أكتوبر الجاري، وأسفر عن إعلان هدنة إنسانية، غير أن الجانبين الأذربيجاني والأرميني تبادلا الاتهامات بانتهاك هذه الهدنة.