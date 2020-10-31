روسيا تسجل 18 ألفا و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 18 ألفا و140 إصابة و334 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا - في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء - أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 18140 حالة مؤكدة حديثة للإصابة بفيروس كورونا في 85 منطقة، بما في ذلك 4401 حالة تم اكتشافها (24.3%) دون أعراض سريرية"، مضيفًا أنه بذلك "ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1618116".

وأضاف مقر مكافحة الفيروس: "أكدنا 334 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس في أنحاء روسيا منذ ظهور الوباء 27990 شخصا".

وتشير معدلات الإصابة والوفاة في روسيا لهذا اليوم إلى انخفاض طفيف عن معدلات أمس، فقد تم أمس تسجيل 18 ألفا و283 إصابة و355 حالة وفاة.