دعوات للتظاهر بعد إعلان فوز الرئيس التنزاني في الانتخابات

دعت المعارضة في تنزانيا، اليوم السبت، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بعد ما وصفته بتزوير انتخابات عامة لصالح الحزب الحاكم.

ومنحت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تم الإعلان عنها ليلة الجمعة الرئيس الحالي جون ماجوفولي، المعروف باسم "الجرافة"، نصرًا ساحقًا، لكن السفارة الأمريكية في تنزانيا قالت إن هناك مزاعم موثوق بها تشير إلى عمليات تزوير وترهيب.

وقال حزبان معارضان رئيسيان، في بيان، "من أجل جعل أصواتنا مسموعة، ندعو جميع أعضائنا، ومؤيدي الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من لا يوافقون على الانتخابات المعيبة، للانضمام إلينا في مظاهرة سلمية بلا نهاية اعتبارًا من يوم الاثنين".

وكانت اللجنة الانتخابية أُعلنت تحقيق الرئيس التنزاني جون ماجوفولي فوزًا ساحقًا في الانتخابات التي قالت المعارضة إنها مزورة، وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أنها معيبة بشكل خطير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وحصل ماجوفولي مرشح حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم، على 84.4% من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في 28 أكتوبر، وفقًا للنتائج الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الجمعة.

وحصل منافسه الرئيسي تندو ليسو مرشح حزب "تشاديما" على 13% من الأصوات حيث أدلى أكثر من 15 مليون شخص بأصواتهم.