رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا 215 مشروعا في سيناء حتى الآن

هنأ اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، معربًا عن أمله بدوام النصر والتقدم والرخاء.

وقال الفار، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، إن ذكرى حرب أكتوبر هذا العام تأتي شاهدة على ملحمة البناء والتنمية في سيناء، بواسطة السواعد المصرية الخالصة وبمشاركة أهالي سيناء الحبيبة.

وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كُلفت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 342 مشروعًا بسيناء، بتكلفة إجمالية 310 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم حتى الآن تنفيذ 215 مشروعًا في سيناء، بتكلفة 75 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات القومية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.