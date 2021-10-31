تغييرات عديدة في تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثالثة من عصر اليوم، الأحد، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الجونة في الجولة الأولى، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير، بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بنتيجة 4-0 في مباراة الجولة الأولى.

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم وعصام صبحي.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، أحمد مصطفي ومحمد صادق.

الهجوم: شكري نجيب وشيلونجو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي، محمد عمار، أحمد عيد، عبد الله جمعة، محمد مخلوف، شونجا، أحمد مدبولي، عمر الوحش ومحمد الشامي.