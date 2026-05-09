سر ارتداء شحاتة شارة قيادة الزمالك

ظهر محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك مرتديا شارة قيادة الفريق لأول مرة منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

ويلعب شحاتة بشكل أساسي في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضد اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الأخيرة مساء اليوم السبت.

وجاء ارتداء شحاتة لشارة القيادة، بعدما قرر محمود حمدي "الونش" قائد الفريق منحه الشارة تكريما له، ولمشاركته مع الفريق في هذه المباراة التي تتزامن مع ظروف عصيبة للاعب، تتمثل في وفاة والده قبل يومين.

وكان الزمالك قد منح شحاتة حرية العودة إلى القاهرة لحضور مراسم الجنازة، إلا أنه فضل الاستمرار مع الفريق في ظل أهمية المباراة أيضا التي تنتظر الزمالك، لاسيما في ظل صعوبة العودة أيضا قبل المراسم.