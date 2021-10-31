مجلس أمهرة الإثيوبي يفرض حظر التجوال بعد هجوم متمردي تيجراي

أعلن مجلس إقليم أمهرة الإثيوبي، فرض حظر التجوال بجميع مدن الإقليم وتعليق الخدمات الحكومية بعد هجوم لمتمردي "جبهة تيجراي"، بحسب موقع العين الإماراتي.



يأتي ذلك بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي سيطرتها على بلدة كومبولشا الإثيوبية، وفق ما أعلن متحدث باسم الجبهة اليوم الأحد.



وهذه ثاني مدينة تسيطر عليها الجبهة في نهاية الأسبوع بينما تتقدم قواتها جنوبا.



وكتب المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا في تغريدة: "السيطرة تماما على كومبولشا"، وذلك غداة إعلانه السيطرة على مدينة ديسي التي شهدت مع ذلك معارك جديدة اليوم الأحد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتمثل السيطرة على كومبولشا في حال تأكيد التقارير، خطوة كبيرة في عمليات الجبهة في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيجراي من القوات الفدرالية في يونيو.



وحثت الولايات المتحدة، أمس، جبهة تحرير تيجراي على الانسحاب من إقليم أمهرة والمناطق التي دخلتها بالإقليم.



وقالت الخارجية الأمريكية إنها تحث الجبهة على عدم استخدام المدفعية ضد المدن، وكذلك الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبي على مدينة مقلي.



وشهد إقليم تيجراي، في نوفمبر الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تيجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.



غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تيجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.



ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تيجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.



وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.