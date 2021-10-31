الفيلم الجزائري ريح رباني يشارك في مهرجان العالم العربي في مونتريال

يشارك الفيلم الجزائري "ريح رباني" للمخرج مرزاق علواش، في الدورة 22 لمهرجان العالم العربي بمونتريال بكندا التي انطلقت أول أمس وتستمر فعالياتها حتى 13 نوفمبر المقبل.



والفيلم الذي يتطرق في 96 دقيقة إلى قضايا التطرف الفكري والديني من خلال قصة حب تجمع بين شاب وفتاة ترسلهما جماعات إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية في منشأة نفطية بالصحراء.



والفيلم من إنتاج مشترك جزائري -فرنسي - لبناني وهو من بطولة كل من سارة لايساك ومحمد أوغليس وحسان بن زيراري، وقد شارك مؤخرا في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية بتونس وألمانيا ومصر.



وسيشارك في هذه التظاهرة عدد من الفنانين الجزائريين على غرار مغني المالوف القسنطيني عباس ريغي ومغني الراي الشاب فيصل وكذا السوبرانو فيروز أوجيدة.



ويعتبر مهرجان العالم العربي لمونتريال بمثابة فضاء فني للتلاقي، والحوار بين الثقافات العربية والغربية من خلال السينما، وعدد من الفنون الأخرى، وفقا للقائمين عليه.