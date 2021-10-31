تحل ذكرى ميلاد المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، اليوم الأحد، حيث ولد في 31 أكتوبر عام 1935م، وهي ذكرى المولد الأولى بعد وفاته في 21 سبتمبر الماضي، عن عمر يناهز 85 عاما.

حصل طنطاوي على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

شغل طنطاوي عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية، منها حرب 1956، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وحصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان

وفي عام 1987، تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد، أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتولى المشير محمد حسين طنطاوي، رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من حكم مصر في 11 فبراير 2011، واستطاع المشير محمد حسين طنطاوي أن يحافظ على الوطن والشعب المصري في ظل ظروف كانت الأصعب في تاريخ الأمة المصرية.

حصل المشير طنطاوي، خلال مشواره العسكري، على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها: (نوط النصر - نوط المعركة - نوط التدريب - وسام التحرير - ميدالية يوم الجيش - وسام تحرير الكويت - نوط الخدمة الممتازة - نوط الجلاء العسكري - ميدالية تحرير الكويت - نوط الشجاعة العسكري - ووسام الجمهورية التونسية).

وفيما يلي نعرض مجموعة من أندر الصور التي قد تكون لم ترها من قبل للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي: