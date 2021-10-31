قمة المناخ العالمية في اسكتلندا تبدأ اليوم بدعوة عاجلة للتحرك

يبدأ المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 26)، اليوم الأحد، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، بمدينة جلاسجو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ.

وبناء على دعوة الأمم المتحدة، سيبحث ممثلون حكوميون من نحو 200 دولة، لمدة أسبوعين، كيف يمكن للبشرية احتواء الاحتباس الحراري المتسارع، إلى مستوى مقبول.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 25 ألف شخص، من بينهم آلاف الصحفيين ونشطاء حماية المناخ.

وكانت منظمات بيئية والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد شكوا مسبقا من أن الكثير من الدول، لم تشدد خططها بشأن المناخ، بما يكفي، في العامين الماضيين، منذ آخر مؤتمر للأمم المتحدة في مدريد، وأجلت عملية التخلص السريع التدريجي الضروري من الفحم والنفط والغاز.

وكانت مواجهة أزمة المناخ، قضية رئيسية أيضا في روما، مطلع الأسبوع، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين.

ومع ذلك تضاءلت الآمال في الحصول على إشارة واضحة، لقمة المناخ، حيث كانت هناك خلافات بشأن تعهدات جديدة لحماية المناخ.