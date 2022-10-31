50 صاروخا روسيا تنهال على عدة مناطق أوكرانية

تواصل القوات الروسية، محاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تواصل الأخيرة المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من القوى الغربية.



وفي تقرير لقناة العربية، تناول مستجدات الأوضاع الميدانية، قالت أوكرانيا إن روسيا استهدفت عدة مدن بأكثر من 50 صاروخاً.



وأفاد الجيش الأوكراني، بإطلاق "أكثر من 50 صاروخ كروز" على البلاد، مضيفا - عبر سلاح الجو الأوكراني أنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخ كروز من نوع اكس-101/اكس-555 بواسطة طائرات من طراز تو-95 وتو-160 من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية.



وأفادت الرئاسة الأوكرانية بوجود "هجوم روسي كثيف" على منشآت الطاقة في مناطق عدة.



ودعت السلطات المحلية السكان إلى البقاء في الملاجئ لحين انتهاء الإنذار بالقصف الجوي، بينما قال سكان إنهم سمعوا دوي سلسلة انفجارات بالمدينة.



بدوره، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو: "الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".



في الغضون، أعلن رئيس البلدية انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في كييف بعد الضربات الروسية.



وأوضح في رسالة عبر تليجرام: "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية". وأعلن عمدة كييف انقطاع المياه عن 80% من المدينة.



بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا بهجمات صاروخية اليوم.