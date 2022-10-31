 الولايات المتحدة والصين تؤكدان الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة والصين تؤكدان الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:51 ص
أكدت الولايات المتحدة والصين، الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين بمسؤولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ـ في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ـ أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي، وأثار بلينكن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي، كما لفت إلى تدهور الوضع الإنساني والأمني في هايتي والحاجة إلى استمرار العمل المنسق.

يذكر أن بلينكن ووانج كانا قد التقيا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة سبتمبر الماضي، في أول لقاء لهما منذ محادثات في يوليو في بالي أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوا

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