كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين ارتفاع الناتج المحلي السعودي، بمعدل 6. 8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأرجعت الهيئة، في بيان النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 5. 14% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6. 5%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4. 2%.



وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021 بمعدل 9. 1%، ثم 7% في الربع الثالث، و7. 6% في الربع الأخير.



ونما الناتج المحلي السعودي 9.9% في الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل 2. 12% في الربع الثاني.