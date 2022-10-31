 الناتج المحلي السعودي ينمو بمعدل 8.6% في الربع الثالث - بوابة الشروق
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الناتج المحلي السعودي ينمو بمعدل 8.6% في الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:11 م
كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين ارتفاع الناتج المحلي السعودي، بمعدل 6. 8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة، في بيان النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 5. 14% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6. 5%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4. 2%.

وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021 بمعدل 9. 1%، ثم 7% في الربع الثالث، و7. 6% في الربع الأخير.

ونما الناتج المحلي السعودي 9.9% في الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل 2. 12% في الربع الثاني.

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